Proiect Guvern: Cresterea plafonului pentru compensarea cu 90% a medicamentelor acordate pensionarilor

Pensionarii cu venituri de pana la 1.139 de lei /luna vor beneficia de la 1 septembrie de compensarea cu 90% a medicamentelor acordate in ambulatoriu, potrivit un proiect de Hotarare de Guvern care urmeaza sa fie discutat in Executiv. In prezent, compensarea se aplica doar pensionarilor cu venituri de pana la 990 lei/luna. Potrivit proiectului, pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 1139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, vor beneficia de compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista B la Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile s ...