Proiect imobiliar spectaculos, intr-o zona ravnita de bogati! Un investitor vrea sa construiasca un cartier cu 24 de imobile. Averea a facut-o din materiale de constructii

Teren Strada Ion Nistor Valerica Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un nou cartier de locuinte ar urma sa fie ridicat in zona Viticultori, foarte aproape de Aleea Sadoveanu • Proiectul a intrat in consultare publica si presupune construirea unui numar de 24 de imobile cu locuinte colective • Investitia este de minimum 3 milioane de euro • Afaceristul vine din comuna Focuri, judetul Iasi • "Valerica Popa este un gospodar de la noi din comuna. Cumpara materiale de constructii direct de la furnizor si le vinde mai ieftin decat la Dedeman. Are un rulaj mare. El este vaduv, are un copil, asa-s necazurile in viata. Are si un magazin in comuna", spun apropiati ai omului de afaceri • Anul trecut, cifra de afaceri ...