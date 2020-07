Proiect legislativ: Ministerul Educatiei Nationale va avea posibilitatea sa emita tichete pentru prescolari si elevi de pana in clasa a IV-a, pentru plata serviciilor de tipul "Scoala dupa scoala"

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) va avea posibilitatea sa emita tichete pentru prescolarii si elevii de pana in clasa a IV-a, din invatamantul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tipul "Scoala dupa scoala", potrivit unui proiect initiat de parlamentari liberali si adoptat in sedinta de luni a Senatului, in calitate de for legislativ decizional.