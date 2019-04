Proiect major de infrastructura: Lucrarea este executata in proportie de 91%

cale ferata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiectul de reabilitare a caii ferate Brasov - Simeria se apropie de finalizare. Calea ferata fara sine, proiect de peste 100 mil. euro, pe care ultimul tren a trecut in 1989 "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza max. de 160 km/h pe tronsonul Coslariu – Sighisoara, in lungime de aproximativ 100 km, este executata in proportie de 91.32% pe cele trei loturi Sighisoara - Atel, Atel - Micasasa si Micasasa – Coslariu. Firul II de cale ferata modernizat pe traseul feroviar nou-construit intre Sighisoara si Danes a fost dat deja in exploatare. Tronsonul deschis este realizat pe intervalul de ...