Proiect Pro Romania pentru Tomis Nord. Resistematizarea cartierului si peste 4.500 de locuri de parcare noi

Un nou proiect Pro România Constanța a fost prezentat de candidatul la primăria din Constanța, Mircea Dobre

El dorește resistematizarea cartierului Tomis Nord

Peste 4.500 de locuri de parcare ar urma să fie înființate

De asemenea, parcuri amenajate peste spațiile verzi vin cu un plus de imagine pentru cartierul de suflet al candidatului

Mircea Titus Dobre, candidat Pro România pentru primăria Constanța a prezentat vineri, într-o conferință de presă, un alt proiect prin care se dorește resistematizarea cartierului Tomis Nord, unde mulți constănțeni resim lipsa spațiilor verzi fructificate, cât și a locurilor de parcare.„Iubesc Tomis Nord, cartierul în care am crescut, pe care-l cunosc foarte bine, pe care l-am văzut transformându-se, dar nu atât cât mi-aș fi dorit. Ca orice constănțean care iubește Constanța, îmi doresc să avem un oraș care să poată concura oricând cu cele mai atractive destinații turistice cu ieșire la mare din toată lumea”, punctează Mircea Dobre.El a punctat că dorește prin proiectul gândit alături de experții din PRO România o alternativă pentru viața de zi cu zi a locuitorilor cartierului din nordul municipiului.„Tocmai de aceea, am conceput, împreună cu echipa de profesioniști a PRO România, un proiect integrat care să transforme acest vis în realitate. Astăzi vă prezint proiectele pentru cartierul Tomis Nord, după ce am expus, în ultimele trei săptămâni, planurile de sistematizare urbană și modernizare pentru alte zone ale orașului.Aglomerația este și aici principala problemă a constănțenilor, fiind cauzată de lipsa locurilor de parcare și de haosul creat prin transformarea străzilor, a trotuarelor și a spațiilor verzi în adevărate depozite de mașini, mai ales în sezonul estival, când orașul este mai aglomerat decât în restul anului. Am lucrat, împreună cu echipa PRO România, la proiecte care să elimine sufocarea orașului, prin administrarea corectă a parcărilor și a zonelor verzi – în condițiile în care spațiile verzi din apropierea blocurilor de locuințe au fost distruse abuziv pentru a improviza locuri de parcare”, a adăugat Dobre.Ei propun mai multe proiecte pentru cartierul Tomis Nord, ca soluții la problemele reale locuitorilor acestui cartier. Realizate împreună, acestea vor îmbunătăți condițiile de viață ale constănțenilor. Proiectul integrat de sistematizare a cartierului vizează construirea mai multor parcări supraetajate, însumând 4.540 de locuri, amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi și de agrement, însumând 36.376 mp, astfel:Proiect 1 Amenajarea Parcului TOMIS Nord, pe o suprafață de 5.200 mp, cu 618 locuri de parcare subterane;Proiect 2 Amenajarea Piațetei Cireșica - spațiu verde și spații publice, pe o suprafață de 3.526 mp, cu 417 locuri de parcare subterane;Proiect 3 Amenajarea spațiilor verzi și de agrement în zona Badea Cârțan, pe o suprafață de 9.957 mp, cu 344 locuri de parcare subteraneProiect 4 Amenajarea spațiilor verzi și de agrement din zona Galeriile Soveja – Ștefăniță Vodă, pe o suprafață de 12.382 mp, cu 664 locuri de parcare subteraneProiect 5 Parcare publică supraetajată (P+7E+Terasă), în zona Păpădie, cu 441 de locuriProiect 6 Amenajarea spațiilor verzi și de agrement în Parcul Păpădie, pe o suprafață de 2.503 mpProiect 7 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Aleii Mărgăritarelor, cu 196 locuriProiect 8 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Străzii Dispensarului, cu 104 locuriProiect 9 Amenajarea unui loc de joacă pentru copii, pe o suprafață de 748 mp, în zona Str. CișmeleiProiect 10 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Aleii Umbrei, cu 144 locuriProiect 11 Realizare unui spațiu verde în zona cap de linie - incintă Blocuri, pe o suprafață de 2.056 mpProiect 12 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Str. Dobrilă Eugeniu, cu 84 de locuriProiect 13 Parcare publică supraetajată (D+P+2E) în zona Aleii Hortensiei, cu 124 de locuriProiect 14 – Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Aleea Capidava, lângă terenurile de sport, cu 276 de locuriProiect 15 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Aleea Capidava, cu 128 de locuriProiect 16 Parcare publică supraetajată (P+4E), în zona Aleea Stadionului – Str. Badea Cârțan, cu 178 de locuriProiect 17 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Străzii Adamclisi, cu 124 de locuriProiect 18 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Tomis 3 Bloc turn, cu 136 de locuriProiect 19 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona de blocuri Str. B.P. Hașdeu, cu 228 de locuriProiect 20 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Vamă TOMIS 3, cu 98 de locuriProiect 21 Parcare publică supraetajată (D+P+2E), în zona Aleea Cameliei și Aleea Magnoliei, cu 236 de locuriPentru amenajarea Piațetei Cireșica se propune închiderea unei porțiuni a străzii Dobrilă Eugeniu, în apropierea sensului giratoriu de la Cireșica, pentru realizarea unei zone publice pietonale și a unei parcări subterane. Stația de taxiuri va fi mutată pe strada Cișmelei, de asemenea se va face o resistematizare a circulației din zonă. Pe o mică porțiune, str. Cișmelei va avea dublu sens. Au în proiect și resistematizarea aleilor carosabile și pietonale care nu satisfac condițiile minime de circulație în interiorul cartierului. Au în proiect și realizarea de ghene de tip îngropat, pentru colectarea gunoiului menajer.„Am început prezentarea problemelor, dar și a soluțiilor, înainte de declararea pandemiei, iar în aceste luni, până în ziua votului, vom prezenta, săptămânal, proiectele #PRO #România pentru o #Constanța sănătoasă. Toate aceste soluții le-am identificat după întâlnirile avute cu constănțenii din fiecare zonă, din fiecare cartier, iar noi, echipa PRO #România Constanța, am hotărât realizarea unui program coerent, pe termen scurt, mediu și lung”, a mai spus Dobre.