Proiect: PSD propune sa fie vanati cormoranii. Printre argumente - pasarile sunt prea inteligente si pestii stresati

Mai multi parlamentari PSD au initiat un proiect de lege care va permite vanatoarea cormoranului mare, din cauza pericolului pe care il reprezinta pentru domeniul piscicol. Despre cormorani si impactul asupra pisciculturii a vorbit, intr-o maniera inedita, si ministrul Agriculturii Petre Daea, care a afirmat in Parlamentul European ca in Romania cormoranii fac baie in piscine, referindu-se la numarul mare al acestora.