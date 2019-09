Proiect „Servicii de amprentare si protezare digitala in medicina dentara”

111 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand cu data de 14 Mai 2018, SC Magic Smile Design SRL a implementat proiectul „Servicii de amprentare si protezare digitala in medicina dentara”, cod SMIS 111349, finantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020. Obiectivul principal al proiectului a constat in cresterea competitivitatii economice a societatii, prin achizitionarea unor echipamente si tehnologii moderne, precum si prin implementarea unui serviciu inovativ in medicina dentara, unic in Romania. Prin implementarea acestui proiect au fost create 5 locuri de munca si a fost infiintat primul serviciu medical din Romania, specializat de reproducere a dintilor prin intermediul te ...