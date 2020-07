Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei

Guvernul României se întrunește în ședință astăzi, fiind prezentate proiectele de acte normative incluse pe agendă.Aceasta poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/LG-1.pdf2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/LG-2.pdfII. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programului ROU-T-MOH “Abordarea provocărilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in România”Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG.pdf2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publiceProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUGNF.pdfIII. PROIECTE DE HOTĂRÂRI1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGANEXE.pdf2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși”Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG.pdf3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/NFHG.pdf4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sibiu Pitești" - Secțiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculești și Merișani, din județul ArgeșProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-1.pdf5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-2.pdf6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind radierea, comasarea, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naționale a României, instituție în subordinea Ministerului CulturiiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-3.pdf7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-4.pdf8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-5.pdf9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind comasarea, actualizarea elementelor cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curți de Casație și JustițieProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-6.pdf10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publiciProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-7.pdf11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de AdministraţieProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGANEXE-1.pdf12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară AradProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-8.pdf13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Săliște, judeţul SibiuProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-9.pdf14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băsești, județul MaramureșProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGNFANEXA-2.pdf15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bazna, judeţul SibiuProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-10.pdf16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poienari, județul NeamțProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGNFANEXA-2-1.pdf17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-11.pdfIV. RAPOARTE1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2019Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT.pdfV. NOTE1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Novaci, județul Gorj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al orașului Novaci și din administrarea Consiliului Local al Orașului Novaci, în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean GorjProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/NOTA.pdfVI. MEMORANDUMURI1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene -2021Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/MEMO.pdf2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii EuropeneProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/MEMO-1.pdfVII. PUNCTE DE VEDERE1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 20 inițiative legislativeProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/PUNCTE-DE-VEDERE.pdfNotă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.