Proiectele europene - cartea de vizita a Liceului Tehnologic Agricol “Mihail Kogalniceanu”, Miroslava

Liceului Tehnologic Agricol Mihail Kogalniceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anul scolar 2019-2020 va debuta cu un nou proiect, accesat prin fonduri europene. "Combaterea parasirii timpurii a scolii. Noi strategii pentru inovare si bune practici "(C.E.L.S ) este un proiect initiat de Liceul Tehnologic Agricol “Mihail Kogalniceanu”, Miroslava in scopul diminuarii ratei de abandon scolar. Proiectul in valoare de 31100 euro, depus pe Actiunea Cheie 1 - Educatie scolara, va fi finantat prin programul Erasmus + si se va desfasura in perioada septembrie 2019-septembrie 2020. Centrat pe diminuarea abandonului scolar, proiectul vizeaza dezvoltarea de competente pentru un numar de 12 cadre didactice, care vor participa la 3 fluxuri ...