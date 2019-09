Proiectia unui film despre Brexit, in premiera la Ateneu

Afis Mememto Amare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Federatia Romanilor de Pretutindeni si Primaria Municipiului Iasi organizeaza proiectia filmului „Memento Amare” sambata, 28 septembrie, de la ora 17.00, in Sala Mare „Radu Beligan” a Ateneului National din Iasi. Intrarea este libera. Filmul realizat de Lavinia Simina va fi difuzat in premiera in Romania. Regizor, producator si scenarist, Lavinia Simina este o tanara de origine romana stabilita in Marea Britanie. „Memento Amare”, un film despre Brexit, a reprezentat saltul sau regizoral la cinematografia de lung metraj. Noile productii ale regizoarei Lavinia Simina promit un parcurs in ascensiune al filmului romanesc pe plan international. Filmul este o producti ...