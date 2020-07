Proiectii de film pe acoperisuri si concerte in gradini la Street Delivery, in weekendul 3-5 iulie. Coordonator Street Delivery: "dam viata cartierelor pastrand distanta fizica"

Proiectii de film pe acoperisuri, concerte in gradini, murale prin cartiere, interventii urbane, turism pe biciclete, ateliere post-izolare, vernisaje de arta in scari de bloc, balcoane deschise si multe alte forme de rezilienta civica isi vor gasi locul si oamenii intr-un Bucuresti al ReSolutiilor, in weekend, la Street Delivery.