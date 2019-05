Proiectul artistic „AUGMENTED REALITY„ semnat de Dorin Baba

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi propune, in contextul Zilei Internationale a Muzeelor (18 mai), precum si a Noptii Europene a Muzeelor (18 mai) proiectul artistic „AUGMENTED REALITY”, semnat de artistul Dorin Baba. Acest proiect este rezultatul unei cercetari personale, efectuate pe parcursul a patru ani, care exploreaza aplicarea imaginii generate de calculator, prin fluxuri video in mediul pictural, ca o modalitate de a spori perceptia privitorului si a-l determina sa baleieze intre starea de contemplare in fata unei lucrari de arta traditionala (pictura, sculptura, etc.) si comunicarea facilitata de tehnologiile actuale. &nb ...