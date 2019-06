Proiectul Atipic Beauty, pentru al șaptelea an consecutiv la Cluj-Napoca

AtipicBeauty2018 228 smll

Frumusețea interioară este cea care contează cu adevărat – acesta este mesajul pe care organizatorii doresc să-l transmită clujenilor marți, 18 iunie 2019, în cadrul unei noi ediții a proiectului Atipic Beauty, eveniment emoționant ajuns la ediția cu numărul 19 , a șaptea ediție de la Cluj și o adevărată lecție de viață.

Spectacolul va avea loc marți, 18 iunie 2019, de la ora 19.00, la Casino Parc - Centrul de Cultura Urbană. 14 modele de viață, reprezentând 14 suflete frumoase imobilizate în scaune cu rotile, vor demonstra faptul că frumusețea nu are limite și vor susține o prezentare de modă în cadrul căreia vor purta creații vestimentare semnate de designeri români renumiți. Evenimentul este organizat de asociațiile Open Your Heart și Sagapo, în colaborare cu agenția de turism Wens Travel, și este susținut de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Cele 14 modele în scaune cu rotile vor fi însoțite pe podium de 14 persoane publice, a căror implicare în susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități este vizibilă. Principalul obiectiv îl constituie eliminarea barierelor din societatea românească și dezvoltarea ideii de coeziune și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Magda Coman, președinta asociației Open Your Heart si inițiatoarea acestui proiect, este un fost model profesionist care, în urma unui accident, a ajuns să trăiască în scaun cu rotile.

„Atipic Beauty este un eveniment unic în lume ca format şi este înregistrat ca brand. Chiar dacă societatea românească nu este pregătită încă să adopte acţiunile externe ale ţărilor care sunt familiarizate cu incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, noi ne-am propus să ne continuăm eforturile de promovare. Clujul este un oraș în care am fost mereu primite cu căldură și ne-am simțit extraordinar”, a declarat Magda Coman.

Evenimentul va fi moderat de Paula Rusu și va include și câteva momente artistice cu Mihnea Vîlceanu, Miklos Roland și THE BEAT Music School.

Proiectul include colaborarea cu o serie de designeri români, care oferă ținutele participantelor. Perioada de desfășurare a proiectului: 10.05.2019 – 01.07.2019.

Organizatori: Asociația Open Your Heart și Asociația Sagapo. Partener principal: Wens Travel. Partener media: Vitrina Advertising. Susținători: Wörwag Pharma, Casa de Cultură a Studenților, Casino – Centru de Cultură Urbană, Un dulce de la Vlad Mureșan, Exclusiv Catering, Hotel Opera Plaza, Fromagerie passion for cheese and wines, Grand Hotel Italia, Pizzeria La Ses, Cramele Carastelec, Avon, Alexandrion Group, Ambulanța Scutul Negru, Paper Flower Cluj, King of Roses Boutique, Nail Art Professionals, Paul Sandor, Signature Events, Gala 10, Gett’s Salons, Alex Rădulescu Make-up Academy, Pa Prezzo și Asociația de Podiatrie.

Acest eveniment este realizat cu sprijinul Consiliului Local Cluj-Napoca şi al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.