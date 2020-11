Proiectul care vizeaza stabilirea datei alegerilor parlamentare, pe ordinea de zi a Senatului

Senatul are pe ordinea de zi a plenului de miercuri, care va incepe la ora 14.00, raportul de admitere al Comisiei juridice si respingerea cererii de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis la proiectul de lege prin care Parlamentul decide data alegerilor legislative si nu Guvernul. Initiativa legislativa urmeaza sa fie votata intr-un plen de catre Senat, in calitate de prim for sesizat. Conform hotararii Executivului, alegerile generale au loc pe 6 decembrie.