Proiectul coregrafic 'BLOT - Body Line of Thought' va fi lansat prin actiuni desfasurate in paralel la Bucuresti si Vancouver

„BLOT - Body Line of Thought”, proiect coregrafic creat şi interpretat de Simona Deaconescu (România) şi Vanessa Goodman (Canada), care propune o serie de situaţii performative ce explorează mişcarea din perspectiva relaţiei pe care o avem cu bacteriile din corpul nostru, va avea premiera în perioada 12 - 15 noiembrie, prin acţiuni desfăşurate în paralel, la Bucureşti şi Vancouver.

BLOT este o co-producţie între Tangaj Collective (Bucureşti) şi Action at a Distance (Vancouver), bazată pe o colaborare strânsă la nivel de metode de lucru, viziuni asupra corpului, dialog artistic şi schimb de resurse între cele două coregrafe fondatoare ale organizaţiilor, potrivit news.ro.

Premiera va avea loc în format hibrid, online şi offline, prin evenimente expoziţionale cu caracter documentar, care vor avea loc în paralel, la Bucureşti (Switch Lab) şi Vancouver (Left of Main), ambele pe bază de programare.

O instalaţie video cu caracter documentar de 42 de minute va fi prezentată pe 13, 14 şi 15 noiembrie, între orele 18.00 - 21.00, la Switch Lab din Bucureşti. Alături de înregistrarea spectacolului vor fi prezentate şi alte materiale video care au făcut parte din cercetarea celor două coregrafe.

În paralel, proiectul va putea fi vizionat şi online. Accesul este gratuit, iar participarea, atât offline, cât şi online, se face pe bază de programare, prin intermediul unui formular.

Proiectul a beneficiat de o rezidenţă de cercetare la Cultivamos Cultura, în Sao Luis (Portugalia), ca urmare a selectării celor două coregrafe ca artiste rezidente în proiectul european Biofriction. În condiţiile actuale, Simona şi Vanessa au lucrat progresiv, dezvoltând proiectul iniţial online, şi întâlnindu-se ulterior în Sao Luis şi Bucureşti, la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, pentru laboratoare de creaţie, repetiţii şi filmări.

Vanessa Goodman, absolventă a Universităţii Simon Fraser, este directorul artistic al Action at a Distance Dance Society. De-a lungul carierei coregrafice, a fost răsplătită cu numeroase distincţii şi selecţii artistice printre care: Premiul „Iris Garland” Emerging Choreographer (2013); Bursa „Yulanda M. Faris” (2017/18); Premiul Chrystal Dance (2019); Fondul Schultz de la Banff Center for Arts and Creativity (2019); programul „Space to Fail” (2019/20) cu parteneri din Noua Zeelandă, Australia şi Vancouver. A prezentat lucrări în Canada, SUA, Marea Britanie, Brazilia, Ungaria şi a participant în cadrul unor numeroase rezidenţe (precum The Dance Centre, Dance Victoria, Harbourfront Centre, The Shadbolt Centre şi The Banff Centre for Arts and Creativity.

Simona Deaconescu, coregrafă emergentă ce lucrează transdisciplinar, la graniţa dintre performance, instalaţie şi film, a studiat în paralel coregrafie la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti şi regie de film la Universitatea Media. Şi-a continuat studiile luând parte la diverse programe de formare profesională internaţionale, iar în 2013 a fondat Tangaj Dance, companie de dans independentă care produce proiecte la intersecţia dintre artă şi ştiinţă, film şi dans. În 2015, a pus bazele Bucharest International Dance Film Festival, singurul festival de film de dans din România, al cărei director artistic este şi în prezent. În 2016, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti i-a acordat un premiul de excelenţă pentru contribuţia la dansul contemporan românesc, iar în 2019 a fost selectată drept coregrafă emergentă în cadrul Springboard Danse Montréal, fiind comisionată să realizeze o lucrare scurtă de grup prezentată la Usine C.