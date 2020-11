Proiectul de lege care da serviciilor de informații puterea de a interfera din nou in anchetele penale, adoptat tacit in Camera Deputaților

Camera Deputaţilor a adoptat tacit, marţi, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, iniţiată de deputaţii PNL Cătălin Predoiu, Gabriel Andronache şi Cristina Trăilă. Termenul pentru dezbatere şi vot final a fost depăşit în 12 noiembrie şi, ca urmare, propunerea legislativă se consideră adoptată. Proiectul va intra în […] The post Proiectul de lege care dă serviciilor de informații puterea de a interfera din nou în anchetele penale, adoptat tacit în Camera Deputaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.