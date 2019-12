Proiectul de reducere a TVA, depus de PNL cand era in opozitie, este sustinut acum de PSD

Comisia de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor a adoptat un raport favorabil asupra unui proiect privind reducerea TVA de la 19% la 16% și a cotei de TVA pentru alimente de la 9% la 5%, începând din anul 2020, potrivit digi 24. Proiectul a fost iniţiat de cinci parlamentari liberali, printre care Florin Roman. Au fost The post Proiectul de reducere a TVA, depus de PNL când era în opoziţie, este susţinut acum de PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.