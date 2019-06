Proiectul #DobrogeaAcademica, initiat de ZIUA de Constanta: Moment-reper al conectarii comunitatii dobrogene la cel mai inalt for al intelectualitatii romanesti

Leagăn al unei civilizaţii străvechi, Dobrogea a oferit acestei ţări şi chiar mapamondului somităţi cărora avem datoria să le recunoaştem impresionanta contribuţie, mai ales atât timp cât le suntem contemporani.În continuarea acţiunilor publicistice asumate, cotidianul ZIUA de Constanţa iniţiază proiectul #DobrogeaAcademică - moment-reper pentru conectarea comunităţii dobrogene la cel mai înalt for al intelectualităţii româneşti: Academia Română. Proiectat ca un demers editorial bivalent, la care contribuie cele mai importante instituţii de educaţie şi cultură constănţene, prin #DobrogeaAcademică se doreşte, pe de o parte, readucerea în atenţia comunităţii a relaţiei Dobrogei cu Academia Română, din toate timpurile – începând cu Constantin I. Brătescu, iar pe de altă parte – un deziderat mai vechi -, porneşte de la convingerea că vor exista academicieni care vor accepta invitaţia de a conferenţia despre cel mai vechi pământ românesc atestat documentar.Prin intermediul acestui proiect, ZIUA de Constanţa îşi propune ca dobrogenii să cunoască activitatea acestui nucleu al intelectualităţii româneşti - din trecut şi prezent - urmând a fi promovate inclusiv preocupările actuale ale Academiei Române.140 de ani de la primirea titulaturii de Academia RomânăFondată în 1866, iniţial sub numele de Societatea Literară Română, apoi de Societatea Academică Română, instituţia, definită drept cel mai înalt for de cultură şi ştiinţă românesc, primeşte, în martie 1879, titulatura Academia Română. Membrii săi sunt personalităţi ştiinţifice cu o deosebită contribuţie în domenii dintre cele mai diverse, de la istorie, filosofie şi lingvistică, până la fizică nucleară, chimie, biologie macro- şi microcelulară, geologie şi geodinamică sau agricultură.Comunitatea dobrogeană are, la ora actuală, în acest nucleu al intelectualităţii româneşti, supremă instituţie de cultură şi de ştiinţă a României, doi academicieni care susţin cu cinste problemele culturale şi ştiinţifice ale provinciei, care îi dau onoare şi respect.Academicienii Petre T. Frangopol (86 de ani, membru de onoare al Academiei Române) şi Marian-Traian Gomoiu (83 de ani, membru titular al Academiei Române), redutabile voci pentru politica de dezvoltare a ştiinţei şi cercetării în România şi în Europa, sunt născuţi şi crescuţi în Dobrogea, absolvenţii centenarului Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân”, cu o prestigioasă şi recunoscută activitate ştiinţifică închinată ţării şi locului natal.După cum se ştie, unicul criteriu de primire în Academia Română este caracterul de excepţie al contribuţiei în ştiinţă sau cultură, mai precis impactul asupra domeniului în care activează, originalitatea contribuţiilor, într-un cuvânt excelenţa în cercetare şi creaţie. Reputaţia naţională şi internaţională este un factor important în admiterea în acest unic forum de consacrare.La propunerea comunităţii tomitane, PETRE T. FRANGOPOL şi MARIAN-TRAIAN GOMOIU vor primi titlul de Cetăţean de OnoareAvem convingerea că întreaga comunitate constănţeană se mândreşte să fie contemporană cu doi savanţi ai învăţământului şi cercetării româneşti, născuţi în Dobrogea şi absolvenţi ai prestigiosului Liceu „Mircea cel Bătrân”, dar mai ales membri ai celui mai înalt for românesc de consacrare ştiinţifică şi culturală.Ca urmare a consultărilor avute cu consilieri locali constănţeni, s-a ajuns la concluzia comună că este momentul ca celebrarea cetăţenilor de onoare ai Constanţei să capete un caracter onorant atât pentru organizator, cât şi pentru cei sărbătoriţi, prin organizarea unei şedinţe festive aparte.În premieră, la propunerea comunităţii tomitane, Consiliul Local Constanţa organizează miercuri, 10 iulie, în sala Coriolan a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, cea dintâi şedinţă festivă dedicată decernării titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Constanţa academicienilor PETRE T. FRANGOPOL şi MARIAN-TRAIAN GOMOIU - două personalităţi greu de egalat în domeniile de cercetare în care s-au remarcat: chimie şi biofizică, respectiv biologie şi ecologie.Iniţiatori ai acestui demers sunt Universitatea „Ovidius” Constanţa (prorector Mihai Gîrţu şi conf. univ. dr. Marius Skolka - decan Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ştiinţe Agricole), Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (director, prof. dr. Vasile Nicoară), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (rector, prof. univ. dr. Ing. Octavian Tărăbuţă), Comunitatea Elenă „Elpis” (preşedinte Traian Antoniadis şi vicepreşedinte Mihnea Hagiu), conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, dr. Doina Păuleanu (director Muzeul de Artă Constanţa), prof. univ. dr. Adrian Bavaru, cotidienele „Adevărul” (Sînziana Ionescu şi Mariana Iancu) şi „Evenimentul Zilei” (Feri Predescu), Dotto Tv, SC Comvex SA, SC Zip Escort SRL, Baroul Constanţa (av. Filişan Cătălin), Editura EX PONTO (editor Ovidiu Dunăreanu).De asemenea, comunitatea tomitană îşi exprimă speranţa că aceiaşi consilieri locali vor găsi de cuviinţă să iniţieze o galerie a dobrogenilor emblematici, ZIUA de Constanţa deschizând acest demers cu tablourile celor doi savanţi dobrogeni, donaţie a reputatului artist plastic Florin Stoiciu, profesor universitar doctor la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius” din Constanţa.Începând de luni, 1 iulie, ZIUA de Constanţa va demara proiectul editorial #DobrogeaAcademică, prilej cu care vom face publice evocări ale celor două mari personalităţi - Petre T. Frangopol şi Marian Traian Gomoiu - prin vocea colegilor-academicieni.Totodată, în cadrul proiectului vor fi lansate în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa Anuarele Liceului „Mircea cel Bătrân” şi integrala „Mediocritate şi excelenţă”, semnată de academicianul Petre T. Frangopol - considerată de exegeţi drept unica radiografie a ştiinţei şi învăţământului din România. Fiecare din cele şapte volume va fi prezentat zilnic, de-a lungul campaniei ce va fi încununată de şedinţa extraordinară de miercuri, 10 iulie, în care vor fi decernate cele două titluri de Cetăţean de Onoare al municipiului Constanţa.