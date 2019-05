Proiectul Erasmus+ “Creating  outdoor  learning  locations”, noi dimensiuni ale activitatii outdoor la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi

cantemir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 13-17 mai 2019, la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi se vor organiza activitati specifice apiculturii si herbologiei in cadrul Proiectului Erasmus+ “Creating outdoor learning locations”. La activitati vor participa reprezentanti ai scolilor partenere din Germania, Austria, Portugalia, Italia, alaturi de profesori si elevi din liceul iesean.Echipa de proiect a liceului este coordonata de prof. Diana Prodan, responsabilul comisiei pentru programe europene. Proiectul “Creating outdoor learning locations” isi propune sa promoveze noi initiative ale invatamantului european prinreflectia critica si sensibilizarea tinerilor in ceea ce priveste resursele naturi ...