Proiectul Eu sunt pui de romanas“ din Tulcea, s-a incheiat joi. Ce activitati s-au desfasurat

„Mă bucur că am reușit să acordăm finanțarea pe ultima sută de metri, ținând cont de adoptarea bugetului național cu întârziere. Sper ca aceste proiecte să continue în viitor, este bine pentru voi să luați contact cu o altă țară, cu o altă cultură, alte formații de dansuri, alte tradiții, pentru că vă lărgiți astfel orizonturile. Acesta este totuși un proiect mic față de celelalte multe și de amploare pe care le derulează maestrul Ștefan Coman la Tulcea, motiv pentru care merită toată aprecierea noastră. Nu am decât cuvinte de laudă pentru ceea ce face personal și ceea ce face prin cei pe care i-a instruit. De aceea, ori de câte ori a venit la Consiliul Județean, dumnealui a primit sprijinul nostru, în limita posibilităților. Am fost alături de domnia sa și vom fi în continuare. Dragi copii, vă felicit pe toți, să dea Dumnezeu să învățați numai lucruri bune și să aveți succesîn viață“, a declarat președintele Horia Teodorescu.