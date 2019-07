Proiectul hip-hop „Revenge of the Dreamers III”, pe primul loc in Billboard 200

Revenge of the Dreamers III google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiectul hip-hop „Revenge of the Dreamers III”, care cuprinde piese cantate de J. Cole si artisti ai casei lui de discuri, Dreamville, si peste 25 de invitati, a debutat pe primul loc in Billboard 200. Lansat pe 5 iulie, albumul cu 18 piese a fost vandut in 115.000 de unitati in Statele Unite, in saptamana incheiata pe 11 iulie, potrivit datelor Nielsen Music. El urmeaza albumului „Revenge of the Dreamers II” (2015) si mixtape-ului „Revenge of the Dreamers” (2014). Piesele au fost inregistrate in zece zile din luna ianuarie, cand mai mult de 100 de artisti si producatori au fost invitati sa scrie si sa inregistreze pentru „Revenge III”. Cea ...