Proiectul `Iubește Romania` - Tropaeum Traiani, Monumentalul pod peste Dunare al lui Anghel Saligny și Canalul Dunare - Marea Neagra (VIDEO)

The Trust Word continuă proiectul „Iubește România!”, un proiect de promovare a frumuseților naturale și arhitecturale ale României, pentru care vom filma de sus, cu drona, cele mai frumoase locuri din țară.

Astăzi mergem la

Tropaeum Traiani este un monument triumfal roman în Adamclisi, județul Constanța, ridicat în cinstea împăratului roman Traian între anii 106-109 d.Hr. pentru a comemora victoria romanilor asupra dacilor lui Decebal în anul 102 d.Hr.



Monumentul a fost reconstituit în 1977, după unul dintre modelele ipotetice ale vechiului monument aflat în ruine.



Tropaeum Traiani este unul dintre cele mai importante monumente antice de pe teritoriul României.



De jur împrejur, cele 54 de metope din calcar de Deleni, înfățișează în basorelief scene de război.



Armata dacilor, împreună cu aliatii lor, a traversat Dunărea înghețată, dar, deoarece nu era destul de frig, gheața s-a rupt sub greutatea lor, și mulți au murit în apa înghețată.



Majoritatea armatei dace (aprox 15000 de soldati) a pierit in lupta pe pereții altarului funerar se aflau numele celor aprox 3.800 de soldați romani ucisi probabil de la Adamclisi.



Victoria romana din anul 102 a dus la castigarea primul razboi daco-roman si infrangerea lui Decebal.



Opera lui Saligny a fost inaugurată în 1895 şi a costat 35 milioane de lei aur.



Unul din cele mai frumoase poduri metalice din lume



El a fost proiectat la 30 de metri deasupra Dunării,



Podul peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 metri şi 4 deschideri de 140 metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de 60 metri



Dorobanţii şi stemele din capatul podului au fost realizate de sculptorul francez Léon Pilet iar o parte din contravaloarea lor a fost suportată de Ambasada Franţei, în cinstea regelui Carol I.



Ultimul nit batut care anunta finalizarea podului a fost de argint



Saligny s-a nascut in judetul Galati. A absolvit Universitatea din Berlin, in Germania.



„Canalul morții” intre Dunăre și Marea Neagră - prima incercare între 1949-1953.



Canalul a reprezentat o metodă perfectă pentru regimul comunist de exterminare a adversarilor politici.



Canalul Mortii, gândit ca un uriaş lagăr de exterminare a elitelor, care trebuia să dispară pentru a face loc păturii comuniste aproape analfabete, şcolite peste noapte.



Canalul era presărat cu mai multe lagăre de muncă forțată, în care erau “internați” zeci de mii de „dușmani ai poporului”.



Femei şi bărbaţi, tineri şi bătrâni au îndurat cele mai grele condiţii de muncă, create special pentru a-i trimite la moarte.



Detinutii foloseau tarnacoape, lopeti si harleturi. Materialele erau carate de detinuti cu roaba.



Iarna, acestia se infasurau in hartia sacilor de ciment pentru a se apara de frig.



În continuare, numărul real al victimelor Canalului este necunoscut. Nu există un cimitir care să le fie dedicat. Morţii au fost îngropaţi în malurile canalului, peste care s-au revărsat milioane de metri cubi de pământ, rocă şi apă.

Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu european, uneste simbolic trei momente importante pentru definirea României de azi: Razboiul Daco-Roman, construirea podului de către Anghel Saligny sub domnia lui Carol I, și începerea lucrărilor la Canalului Morții de către comuniști, cu scopul de a-și elimina adversarii politici prin munca silnică.