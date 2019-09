Proiectul mixt Iulius Town Timisoara a fost inaugurat. Ce valoare a avut investitia - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Companiile Iulius si Atterbury Europe au inaugurat, la Timisoara, proiectul mixt Iulius Town, cea mai mare investitie din regiune, in valoare totala de 442 de milioane de euro. Iulius Town a presupus integrarea Iulius Mall Timisoara intr-un proiect amplu de regenerare urbana, completandu-l cu functiuni de retail, office si entertainment. Din valoarea totala a proiectului, pana in prezent au fost investite 327 de milioane de euro, incluzand Iulius Mall Timisoara, la care se adauga alte 115 milioane de euro destinati dezvoltarii celei mai inalte cladiri de birouri din Romania, aflata in constructie. Iulius Town reprezinta primul ansamblu de tip mixt realizat in vestul tarii si cel de-al doilea din portofoliul companiei IULIUS, dupa ...