Proiectul Oxigen a fost adoptat cu modificari importante. Mașinile non-Euro 1,2 și 3, intrezise treptat in Capitala

Proiectul vinetei Oxigen a fost aprobat, joi, cu 31 de voturi pentru, de către consilierii municipali. Proiectul a fost votat cu un amendament prin care maşinile non-euro, Euro 1 şi 2 vor fi interzise din data de 1.01 2022, iar Euro 3 va fi interzis din 2024, potrivit Mediafax.