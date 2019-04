Proiectul prin care care BNR trebuie sa aduca in tara rezerva de aur, adoptat de Camera Deputatilor

aur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camera Deputatilor a adoptat astazi, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege prin care Banca Nationala a Romaniei este obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta in Londra, la Banca Angliei, initiat de presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, si de senatorul Serban Nicolae. Proiectul, adoptat de Senat in 1 aprilie, a fost adoptat cu 165 de voturi "pentru", 90 "impotriva" si 3 abtineri. Liderul PSD Liviu Dragnea si senatorul PSD Serban Nicolae au depus, la sfarsitul lunii februarie, la Senat, pentru dezbatere in regim de urgenta, proiectul de modificare a Legii privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prin care stabilesc aducerea in tara ...