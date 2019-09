Proiectul privind taxarea pensiilor speciale, votat in Senat

bani 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul a adoptat, miercuri, 18 septembrie 2019, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei, cu 50%. In favoarea actului normativ au votat 76 de senatori si 16 s-au abtinut. Toti oamenii acestia primesc pensii speciale in Romania Propunerea legislativa prevede instituirea unei taxe pe veniturile reprezentand pensii si indemnizatii pentru limita de varsta primite in baza unor legi si statute speciale. Initiatorul propunerii legislative, ministrul Finantelor Publice, senatorul Eugen Teodorovici, considera ca prin acest act normativ "se face dreptate si justitie sociala ...