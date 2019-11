Proiectul rectificarii bugetare. Deficitul pe 2019 este de 4,3% din PIB. Ce ministere pierd bani

Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB în acest an, în condiţiile încetinirii creşterii economice şi a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit proiectului de rectificare bugetară. Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 18,357 miliarde lei, din care 10,488 miliarde lei sunt influenţe ale The post Proiectul rectificării bugetare. Deficitul pe 2019 este de 4,3% din PIB. Ce ministere pierd bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.