Proiectul Retea pentru o cooperare inteligenta a comunitatilor din regiunea transfrontaliera a Marii Negre, implementat de Primaria Navodari, s-a incheiat

Primăria Năvodari a organizat, astăzi, conferința de închidere a proiectului ”Rețea pentru o cooperare inteligentă a comunităților din regiunea transfrontalieră a Mării Negre”.Evenimentul s-a desfășurat la Casa de Cultură a orașului Năvodari, în prezența primarului orașului Năvodari, Florin Chelaru, și a viceprimarului orașului Balchik din Bulgaria, Dimitrin Dimitrov.”Îmi exprim bucuria de a fi aici, pe teritoriul unuia dintre cele mai frumoase orașe de pe litoralul românesc. Proiectul a fost un real succes pentru că am achiziționat echipamente IT prin care am reușit să ridicăm nivelul calității de servire a localităților noastre”, a declarat viceprimarul orașului Balchik, Dimitrin Dimitrov. Proiectul gândit pentru realizarea unei administrații eficiente care să răspundă nevoilor comunității locale a avut ca principale rezultate crearea unei rețele de cooperare transfrontalieră pe termen lung, achiziționarea de echipamente IT destinate îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizarea unui soft de care vor beneficia cetățenii și mediul de afaceri din cele două localități.”Un mare beneficiu al acestui proiect este acest soft care a început să fie implementat în administrația noastră. Acest proiect nu este decât un început – un început pentru cele două orașe fraterne, două orașe care se respectă reciproc. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că ne vom întâlni cu drag la viitoare proiecte”, a afirmat primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru. Proiectul ”Rețea pentru o cooperare inteligentă a comunităților din regiunea transfrontalieră a Mării Negre” s-a derulat în perioada 22 august 2017 – 21 august 2019, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, cu o valoare totală de 427.222 de euro.