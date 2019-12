Proiectul rezoluției prezentat in Parlamentul European referitor la Revoluția romana: Se cere intensificarea acțiunilor pentru aflarea adevarului

Proiectul de rezoluție privind marcarea a 30 de ani de la Revoluția din 1989 solicită instituțiilor europene să facă toate eforturile pentru comemorarea crimelor regimurilor comuniste. În document mai este cerut statului român să intensifice acțiunile pentru aflarea adevărului despre Revoluție.

Redăm integral textul proiectului:

„Parlamentul European,

- Ținând cont de universalitatea drepturilor omului și de principiile fundamentale ale Uniunii Europene, o comunitate bazată pe valori comune,

- Ținând cont de Declarația Universală a Națiunilor Unite privind Drepturile Omului, adoptată pe 10 decembrie 1948,

- Ținând cont de rezoluția din 19 septembrie 2019 privind importanța memoriei europene pentru viitorul Europei,

- Ținând cont de rezoluțiile și declarațiile privind crime comise de regimurile totalitariste comuniste, adoptate de un număr de parlamente naționale,

- Ținând cont de regula 132/2 a Regulamentului de Procedură,

A. Având în vedere că marcarea a 30 de ani de comemorare a Revoluției române, declanșată de revolta de la Timișoara, care a continuat în toate localitățile țării și a culminat cu revoluția antitotalitară din București, conducând la căderea regimului comunist și la introducerea democrației, a marcat în mod tragic tranziția poporului român spre libertate și stat de drept, care a rezultat în pierderea a 1.142 de vieți omenești, 3.138 de persoane rănite grav și peste 760 de persoane deținute ilegal și torturate;

B. Având în vedere că Revoluția română din decembrie 1989 a fost cea mai violentă dintre toate revoltele care au condus la căderea comunismului în statele din spatele Cortinei de Fier;

C. Având în vedere că Revoluția din decembrie 1989 și sacrificiul cetățenilor români care au stat în mod curajos în fața gloanțelor a deschis drumul țării spre NATO, Uniunea Europeană și lumea democratică, de care fusese separată anterior împotriva voinței poporului român, după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial;

D. Având în vedere că folosirea forței împotriva poporului român în decembrie 1989 a clătinat dureros întreaga societate română și că identificarea autorilor reali ai acestor crime rămâne o problemă agonizantă pentru victime, familiile lor și pentru toți cetățenii români;

E. Având în vedere că niciun act de agresiune militară împotriva propriului popor nu ar trebui să rămână nepedepsit;

F. Având în vedere că deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului (Asociația 21 Decembrie 1989 și alții vs. România, Acatrinei și alții vs. România, Șandru și alții vs. România) recunosc că în timpul Revoluției au avut loc încălcări masive ale drepturilor fundamentale – precum încălcarea dreptului la viață, încălcarea interdicției privind tortura, tratamentele inumane sau degradante, încălcarea dreptului la respectarea vieții private și familiei – comise de forțele regimului dictatorial comunist, care au deschis focul împotriva protestatarilor pașnici, lipsind de libertate un număr mare de protestatari față de actele de oprimare comise de Ceaușescu, având în vedere că după tot acest timp nici victimele, nici moștenitorii acestora nu au aflat adevărul despre circumstanțele exacte ale acestor tragedii;

G. Având în vedere că, după cum prevede art. 2 al Tratatului UE, Uniunea este fondată pe valori de respect pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, stat de drept și respectarea drepturilor omului, având în vedere că aceste valori sunt comune în toate țările membre;

H. Având în vedere că statul român a tergiversat într-un mod care nu era necesar elucidarea și punerea la dispoziție a adevărului, care are o importanță foarte mare pentru garantarea dreptului victimelor și moștenitorilor la compensații echitabile și la daune, iar autoritățile naționale au eșuat în a acționa cu atenția necesară impusă de normele internaționale privind drepturile omului;

1. Comemorează și, prin aceasta, aduce un omagiu victimelor Revoluției din decembrie 1989, care și-au sacrificat viețile pentru oprirea dictaturii totalitare din România, omagiind victimele și familiile lor;

2. Recunoaște că sacrificiul protestatarilor pașnici din decembrie 1989 a permis tranziția României spre democrație, stat de drept, economie de piață, precum și integrarea ulterioară în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană;

3. Cere statului român să intensifice eforturile pentru elucidarea adevărului Revoluției, o necesitate absolută pentru români, România, Europa și Uniunea Europeană, în virtutea dreptului poporului român de aflare a adevărului, la 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989;

4. Cere instituțiilor Uniunii Europene și statelor membre, inclusiv României, să facă toate eforturile posibile pentru a asigura comemorarea crimelor regimurilor comuniste și pentru a garanta că astfel de crime nu vor mai fi comise niciodată;

5. Recomandă președintelui să propună această rezoluție Consiliului, Comisiei, Guvernelor și Parlamentelor tuturor statelor membre.”

Parlamentul European a dezbătut, luni la Strasbourg, o rezoluție pentru comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. Votul asupra rezoluției va fi dat în plenul de joi al PE.

