Proiectul secret al lui Jeff Bezos pentru colonizarea spatiului - FOTO

Proiect Jeff Bezos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a prezentat recent proiectul la care compania sa lucreaza in secret pentru a trimite oamenii inapoi pe Luna. Omul de afaceri nu are in plan doar un vehicul care sa transporte persoane pana pe satelitul natural al Pamantului, ci a pus la punct o intreaga strategie pentru ca fiintele umane sa poata ramane in spatiu. Si nu doar pe Luna, ci in adevarate colonii cosmice. Fondatorul Blue Origin a vorbit despre habitate care pot sustine orase intregi, zone pentru practicarea agriculturii si chiar parcuri nationale… in spatiu, scriu jurnalistii de la Daily Mail. Bezos crede ca, desi lumea este sceptica in acest moment, solutia propusa de el va fi alternativa fireasca la ...