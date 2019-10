Promenada Senei de langa Turnul Eiffel va purtea numele Reginei Maria

O porțiune de pe promenada pariziană a Senei (din Quai Branly) va purta, începând de marți, numele Reginei Maria, potrivit unui anunț al ambasadei României în Franța. ”Promenade Marie de Roumanie” va fi pe secțiunea de pe malul stâng, dintre Pont d’Iéna și capătul bd. Suffren, chiar lângă Turnul Eiffel. Ceremonia de inaugurare are loc The post Promenada Senei de lângă Turnul Eiffel va purtea numele Reginei Maria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.