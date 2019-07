Promisiune FERMA a tehnicianului echipei Dinamo, Eugen Neagoe: 'Nu veti scapa de mine, voi reveni mai puternic'

Tehnicianul echipei Dinamo, Eugen Neagoe, a declarat, miercuri seară, că se simte foarte bine şi a fost externat, iar medicul i-a recomandat o pauză de o lună, după care poate reveni pe bancă, potrivit news.ro.

"Sunt foarte bine, am ajuns acasă. Cu siguranţă lucrurile vor intra în normal. Nu a fost un infarct, ci un stop cardiresporator prin tahicardie ventriculară. Inima nu mai bătea regulat şi am la un moment data am rămas fără puls. Îngerii mei păzitori au fost cele două domnişoare de pe ambulanţă şi oamenii de la Spitalul de Urgenţă. Avem medici foarte valoroşi în România. Nu mi-a fost rău înainte, chiar m-am simţit foarte bine, niciodată nu am fumat trei pachete de ţigări pe zi, cum aş fi putut în ziua meciului, când ai multă treabă? Într-adevăr beam zilnic 3-4 cafele pe zi şi fumam 15-20 de ţigări. Domnul doctor m-a rugat să renunţ la fumat, chiar pe biletul de ieşire am scris cu majuscule că renunţ la fumat. Domnul doctor m-a rugat să iau o pauză de 3-4 săptămâni, apoi pot reveni să-mi fac meseria cu plăcere. De antrenat, voi antrena. Sunt sub contract cu Dinamo momentan, nu pot spune altceva. În acest moment nu aş putea să pun condiţii, aş vrea ca Dinamo să câştige următorul joc. Nu veţi scăpa de mine, voi reveni mai puternic", a declarat Neagoe la Digisport.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a doua a Ligii I.

În minutul 25, partida a fost întreruptă după ce tehnicianului dinamovist Eugen Neagoe i s-a făcut rău pe bancă. Neagoe a primit îngrijiri câteva minute, iar după aproximativ un sfert de oră a fost dus cu ambulanţa la spital şi jocul s-a reluat.

În imaginile difuzate s-a putut vedea cum lui Neagoe i s-a făcut rău, a început să respire sacadat, medicul Liviu Bătineanu i-a dat o sticlă de apă cu vitamine, i-a luat pulsul, iar apoi tehnicianul şi-a dat jos sacoul, ochelarii şi a început să tremure, moment în care a fost chemată salvarea. El a fost stabilizat mai întâi pe teren, iar apoi în ambulanţă medicii au folosit defribilatorul.