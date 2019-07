PROMISIUNEA facuta de președintele COSR Simonei Halep - Ce se va intampla anul viitor

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, i-a promis Simonei Halep că va fi portdrapelul României la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo, anunță news.ro.

"Îmi doresc o medalie la Jocurile Olimpice, cu siguranţă, este principalul obiectiv. Îmi doresc foarte mult să ating forma de la Wimbledon ca să pot să câştig. Mi-aş dori, binînţeles aur, dar nu va fi uşor. O să joc în toate probele ca să am o şansă în plus să iau orice fel de medalie. (n.r. - dacă va purta drapelul la JO) Vai, mulţumesc că aţi adus vorba despre aşa ceva! L-am rugat acest lucru (n. - pe Covaliu) acum câteva săptămâni, luni, i-am spus că îmi doresc tare mult să se întâmple acest lucru şi mi-aş dori dacă nu e prea mare presiunea să ne şi spună dacă e de acord", a declarat Halep, la sosrea în România, dupăc e a câştigat turneul de la Wimbledon.

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a dat din cap, afirmativ, apoi Simona Halep a adăugat: "E înregistrat".

Jucătoare română a făcut din nou apel pentru îmbunătăţirea infrastructurii sportive din România.

"Mi-aş dori să avem şi în România un turneu mai mare, să putem să jucăm toate, o sală, nişte terenuri frumoase şi să ne întâlnim cât mai des, pentru că este un lucru foarte bun pentru copii să se inspire şi să se motiveze de pe urma acestor rezultate", a spus Halep.

Simona Halep nu îşi mai aduce aminte ce i-a transmis Serena Williams după finală: "Sunt foarte sinceră şi vă spun că nu mai îmi aduc aminte foarte bine, eram foarte emoţionată, dar mi-a spus ceva de genul: , dar nu mai ştiu sigur."

Halep a afirmat că a fost foarte emoţionată de întâlnirea cu membriii familie regale, la Wimbledon.

"A fost o întâlnire deosebită, am avut emoţii şi am fost foarte onorată să pot să dau mâna cu ei, a fost un moment unic să joc în faţa familiei regale şi chiar am fost imrpesionată", a precizat ea.

Simona Halep a revenit, luni, în ţară, după ce a câştigat pentru prima dată în carieră turneul de la Wimbledon.

Halep a sosit la aeroportul Otopeni cu o aeronavă British Airways şi a fost întâmpinată la scara avionului de ministru Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, de preşedintele FR Tenis, Ion Ţiriac, de fostul tenismen Ilie Năstase, de preşdintele COSR, Mihai Covaliu, care i-au oferit buchete de flori. Şi preşedintele Klaus Iohannis a trimis un buchet de flori pentru jucătoarea română.

Îmbrăcată complet în alb, ţinuta obligatorie a All England Club şi cu replica trofeului cucerit la Londra, campioana de la Wimbledon a fost invitată apoi la Salonul Oficial.

Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc. Halep a cucerit anul trecut turneul de la Roland Garros.