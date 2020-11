Promisiuni ascunse in programul de guvernare al PNL? Ce domenii economice ar putea fi afectate fiscal

Una dintre promisiunile electorale ale PNL, menționată în programul de guvernare pentru perioada 2021-2024, se referă la fiscalitate, respectiv la menținerea taxelor la nivel actual, fără introducerea altora noi. Cu toate acestea, se pare că există câteva chichițe care conduc spre ideea că anumite domenii economice beneficiare de facilități fiscale vor fi afectate. Jurnaliștii de […] The post Promisiuni ascunse în programul de guvernare al PNL? Ce domenii economice ar putea fi afectate fiscal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.