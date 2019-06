Puterea dragostei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Promo Puterea dragostei 7 iunie. Ce se intampla la Puterea dragostei in editia de vineri, 7 iunie. Au fost difuzate imagini din emisiunea Puterea dragostei de maine. Se anunta o editie incendiara! Iancu si Bianca s-au pupat. Jador este de parere ca ce s-a intamplat nu este ok, pentru ca totul a avut loc in fata lui Bobicioiu. Promo Puterea dragostei 7 iunie. Ce se intampla in emisiune Jador: Ma, cum sa te pupi cu Iancu in fata lui (n.r. Bobicioiu)? E prietenul lui cel mai bun! Ba, ma enervezi, ma jur! Bianca: Frate, eu vorbesc cu omul asta! Ce treaba are una cu alta? Nu mai pot sa am relatie daca sunt in casa? Bobicioiu: Pe mine nu ma deranjeaza! Nu ma supar nici pe Bianca, nici pe Iancu! Ian ...