Promovarea ''Strategiei nationale de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate”

In data de 22.05.2019, intre orele 1200-1400, Casa Municipala de Cultura Mihail Ursachi va gazdui evenimentul organizat de Penitenciarul Iasi in vederea promovarii „Strategiei nationale de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate". Manifestarea se va desfasura pe patru sectiuni distincte, astfel: sectiunea 1 va cuprinde rezultatele implementarii, si respectiv perspective de viitor; sectiunea 2 Cortina de dupa gratii, in cadrul careia se va prezenta un film documentar. ce va ilustra modul cum arta, indiferent de forma de exprimare, (activitate ocupationala, sau/si terapeutica) ...