Pronosticul lui Victor Ponta pentru alegerile locale

Liderul Pro România, Victor Ponta, a apreciat miercuri, la Antena 3, că alegerile locale nu vor aduce mari schimbări.

CITEȘTE ȘI: Cum igienizăm nasul pentru a minimiza riscul infecțiilor respiratorii

„Eu cred ca nu se va schimba nimic. Nu ai dat ocazia sa se faca campanie electorală, nu ai dat posibilitatea sa fie doua tururi. Raman in functie, in general. Bucurestiul va fi divizat. La București va fi un primar general cu o majoritate ostila timp de 4 ani. Nu o sa am pe cine sa intreb de ce fac o ora si jumatate sa ies din oras, primarul va trimite la consiliul, consiliul o sa zica primarul, primarul o sa dea pe guvern”, a spus Victor Ponta.