Proprietarul Trans Agape despre Adrian Bibu: `Sibiul are nevoie de un suflu tanar!`

Vasile Presecan, fondatorul companiei Trans Agape, una dintre cele mai respectate firme din Sibiu, a transmis un mesaj de susținere a lui Adrian Bibu la funcția de primar al municipiului Sibiu, afirmand că cei 15 ani de când îl cunoaște i-au demonstrat seriozitatea candidatului PNL.

“Îl cunosc pe Adrian Bibu de 15 ani, am lucrat împreună, am colaborat în multe proiecte și nu am fost dezamăgit, ba dimpotrivă: am remarcat o mare putere de muncă și ambiție. Sibiul are nevoie de un suflu tânăr fiindcă știm, marile proiecte s-au realizat de-a lungul istoriei cu oameni tineri” – spune Presecan în mesajul său.

Adrian Bibu este un susținător declarat și demonstrat al dialogului, calitate care l-a adus față în față cu reprezentanți ai tuturor mediilor, fie că este vorba de mediul medical și universitar sau cel de afaceri. Întâlnirile sale, dar și corespondența cu mulți dintre sibieni au făcut ca programul lui Adrian Bibu să fie cunoscut și apreciat, mesajele de susținere fiind rezultatul acestei aprecieri.

“Mă onorează susținerea tuturor acelora care au acționat cu seriozitate în ceea ce și-au propus în carieră și în afara ei, iar domnul Presecan este un exemplu în acest sens. Mă bucur că platforma mea, viziunea despre Sibiu și ceea ce propun împreună cu echipa mea pentru viitorul Sibiului sunt apreciate” – a spus Adrian Bibu.