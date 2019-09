Propunere de culoar pietonal și ciclist de la Calvaria pana in Plopilor

"Am ținut morțiș să țin linia garajelor de la Calvaria până pe Plopilor, la 500 de metri de fosta fabrică Ursus. Surpriza a fost să descopăr că e posibil un culoar pietonal și ciclist, pe curba de nivel, care străbate tot cartierul Mănăștur, de la Someș și Canalul Morii, spre Calvaria, apoi zona Grădini Mănăștur până la Platinia.

Condiția e demolarea garajelor și la unele porțiuni de case, puține, să lase un culoar de doi metri, așa cum am văzut că au făcut proprietari privați în Anglia ca să incurajeze accesul pietonal. Sigur, și Biserica să dea jos gardul de la Calvaria.

Unde nu putem da jos garajale facem ca arhitectii străini veniți in România, care au fost așa fascinați de cultura garajelor private in spatiul public că le-au facut monument, le-au facut piedestal, le-au pus pe stalpi, la înălțime. Asta e, nu le putem da jos, le facem monument, monunente post-funar și trecem sub ele", explică Dohotaru.