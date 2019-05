Propunerea PSD pentru Curtea Constitutionala: Cristian Deliorga, fost membru CSM

Cristian Deliorga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD si ALDE si-au dsemnat persoana pe care o vor propune pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala, din partea Senatului. Dupa negocieri intense, a fost ales judecatorul Cristian Deliorga. Acesta a fost anterior procuror, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Klaus Iohannis isi trimite "sageata" la Curtea Constitutionala: Simina Tanasescu a fost acuzata de imixtiuni in activitatea Curtii Seful Curtii de Apel Constanta a fost in carti si pentru preluarea sefiei DNA. Cristian Deliorga a fost procuror si chiar vicepresedinte al CSM pe vremea lui Adrian Nastase. Acesta a fost anchetat de DNA in dosarul concursurilor fraudate pentru procurori, dar a scapat de ...