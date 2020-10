Propunerea specialistilor in sanatate pentru campania electorala: Evenimente cu maxim 20 de persoane in interior si 50 in exterior, cu purtarea obligatorie a mastii de protectie

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a facut, marti seara, propuneri Guvernului pentru campania electorala, in contextul prelungirii starii de alerta cu inca 30 de zile. Specialistii propun limitarea la 20 a numarului persoanelor care participa la evenimentele de campanie organizate in interior si la 50 a numarului de persoane care participa la evenimente in exterior.