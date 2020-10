Propuneri redundante facute de ministrul Predoiu transforma modificarile legilor Justitiei in acte pur politice

Unul dintre predicatele cu care ministrul Cătălin Predoiu justifică modificările din pachetul de legi ce privesc Justiția arată că guvernul și-a propus să trateze acest subiect exclusiv din perspectivă politică, susțin juriștii consultați de Sursa Zilei. Este vorba despre prevederea conform căreia procurorii de pe funcții de conducere pot ataca în contecios decretul prezidețial de […] The post Propuneri redundante făcute de ministrul Predoiu transformă modificarile legilor Justitiei în acte pur politice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.