Propunerile de rectificare bugetara pentru institutiile din domeniul securitatii nationale au fost avizate

Administratia Prezidentiala a transmis, marti, la finalul sedintei CSAT, ca s-au avizat propunerile de rectificare bugetara pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale: Sedinta CSAT s-a incheiat. Membrii CSAT au primit integral discutiile Alexandrei Macesanu cu autoritatile - SURSE / UPDATE „Marti, 30 iulie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Principala tema abordata in cadrul sedintei Consiliului a constituit-o analiza rapoartelor Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului de Telecomunicatii Speciale referitoare la modul in care au gestionat evenimentul tragi ...