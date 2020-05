Propunerile MAI: Pentru ce activitati vom putea avea voie sa iesim din localitate, dupa 15 mai

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat o propunere cu un set de masuri care ar putea intra in vigoare incepand din 15 mai, cand va intra in vigoare starea de alerta. Sunt propuneri care vizeaza deplasarea intre localitati, care se va face doar in anumite conditii, iar suspendarea zborurilor si inchiderea granitelor raman in vigoare.