Propunerile privind noii ministri au ajuns la Palatul Cotroceni

Nicolae Moga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Propunerile premierului Viorica Dancila pentru schimbarile din cabinetul sau au ajuns la Cotroceni. Premierul il propune pe Nicolae Moga la Ministerul de Interne, in locul lui Carmen Dan. In timp ce Ramona Manescu, fost europarlamental PNL este sustinuta de ALDE pentru portofoliul de la Ministerul de Externe, in locul lui Teodor Melescanu. Premierul Viorica Dancila, anunt dupa sedinta CEx: Trei noi ministri in Guvern De asemenea, Mihai Fifor este propus pentru functia de vicepremier pentru parteneriate strategice. Acesta a fost refuzat in trecut de presedintele Traian Basescu pentru postul de ministru al Transporturilor. Presedintele Klaus Iohannis are la dispozitie 10 zile sa accepte sau sa respi ...