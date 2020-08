Propunerile PSD dupa moțiunea de cenzura: Guvern de tranziție și mini-program de guvernare / DOCUMENT

PSD a depus, luni, în Parlament, moțiunea de cenzură intitulată „GUVERNUL PNL. DE LA PANDEMIE LA PANDE-MITĂ GENERALIZATĂ”.

Social-democrații propun un „Guvern de tranziție”.

„Guvernul Orban a primit în urmă cu câteva luni un vot de învestire pentru că Parlamentul a fost responsabil în fața pandemiei. PSD a votat pentru depășirea crizei politice provocate de obsesia PNL pentru anticipate. A votat pentru instalarea unui guvern funcțional care să aibă pârghiile necesare pentru a gestiona criza sanitară și pentru a preveni o criză economică. A votat deși parlamentarii și miniștrii liberali, în frunte cu premierul Orban, erau izolați în vilele de protocol. Cu toate acestea, ambele obiective care au stat la baza învestirii Guvernului Orban 2 au fost ratate: pandemia a scăpat cu totul de sub control, iar economia se prăbușește într-un haos fără precedent!”, se arată în textul moțiunii.

„PSD este conștient că după înlăturarea Guvernului Orban 2 este nevoie de un plan coerent, care să poată fi implementat rapid de un guvern de tranziție, pentru redresarea societății și pentru salvarea economiei naționale. Fără a intra în detalii, prezentăm aici pe scurt principalele direcții RESPONSABILI ale programului propus de PSD viitorului Guvern”, mai scrie în moțiunea de cenzură a PSD.

Propunerile PSD sunt:

Acces echitabil la sănătate Propunem românilor un Program de Management profesionist în criza Covid. Comunicare transparentă, un Plan coerent de testare a populației și Creșterea capacității de răspuns la situații de risc epidemiologic. Aceste lucruri sunt prioritare pentru redarea încrederii cetățenilor în sistemul de sănătate publică. Susținem un Acces echitabil la sistemul de sănătate prin Programele “Servicii medicale de bază pentru toți românii” și “Servicii medicale de urgență pentru toți”. Vom aplica măsuri concrete pentru Creșterea capacității sistemului sanitar prin investiții în personalul medical și infrastructura de sănătate – prin programele de sprijin pentru spitale, cabinetele de medicină de familie și SMURD. Repornim producția de medicamente și echipamente sanitare în România.

Protejarea puterii de cumpărare, locuri de muncă și creșterea natalității Creșterea nivelului de trai al populatiei și a puterii de cumpărare trebuie să reprezinte principalele obiective ale oricărui program de guvernare. Pentru aceasta, primul pas este respectarea drepturilor câștigate deja de cetățeni prin legile adoptate privind creșterea pensiilor și a alocațiilor. Locurile de muncă bine plătite reprezintă cea mai bună formă de protecție socială activă. Prin urmare propunem o schemă de ajutor de stat privind creșterea ocupării în zonele cu șomaj ridicat și măsuri concrete pentru stimularea angajării celor 1 milion de români trimiși în șomaj în ultimele 9 luni. Trebuie avută în vedere și una dintre problemele structurale grave ale României – problema demografică. Implementarea unui Program Integrat de Creștere a Natalității reprezintă corecta rezolvare a acesteia.

Acces echitabil la educaţie Toți copiii, elevii și studenții trebuie să înceapă noul an școlar în cele mai sigure condiții. Am identificat în Programul “Educație de calitate” cele mai bune măsuri pentru a le oferi tuturor soluții de învățare cât mai bune în condiții de siguranță sanitară. PSD propune program integrat și detaliat privind desfășurarea învățământului online și altul privind Digitalizarea resurselor educaționale pentru toți beneficiarii actului de educație. Asigurăm un acces echitabil și gratuit pentru toți copiii, elevii și studenții din România prin implementarea măsurilor din Programele TVR Educațional prin Teleșcoală și Biblioteca Virtuală Media. Pentru a răspunde acestor noi provocări, formarea cadrelor didactice reprezintă o prioritate majoră.

Investiții, economie și fiscalitate Trebuie oprit jaful din banul public pe care îl practică acum PNL. Acest lucru se poate face rapid prin reașezarea bugetelor în acord cu noile priorități determinate de criza Covid. Trebuie prioritizate proiectele de investiții publice pornind de la următoarele principii: 1. să aibă efect de multiplicare în economie, 2. să creeze locuri de muncă 3. să reducă decalajele de dezvoltare între regiunile din România. În acest sens PSD propune “Programul de Investiții prin Fondul Naţional de Dezvoltare Locală a Infrastructurii”, pentru modernizarea localităților urbane mici și a celor din mediul rural. Complementar cu aceasta, se pot implementa măsuri stricte pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat și reducerea evaziunii fiscale. Trebuie continuată stimularea sectorului Construcții inclusiv prin “Programul Growth – Rezidente moderne pentru vârsta a III-a”. Aplicăm Programe de sprijin pentru companiile mari din domenii strategice și IMM-uri.

Stimularea producției “fabricat în România” Programul propus de PSD mizează pe principiul creșterii competitivității prin programele „Produs în România”. PSD consideră că toate companiile care produc în România, plătesc taxe şi impozite în mod corect, remunerează decent munca lucrătorilor români şi ajută la dezvoltarea României sunt companii româneşti, indiferent că au acţionariat străin sau autohton. PSD propune un Program de relansare a Producției în România, prin stimularea investițiilor mari de tip greenfield si prin crearea unui Fond de Industrializare pe bază de Licențe. Trebuie regândite lanțurile de producție pe componente interne, plus creșterea nivelului de prelucrare, inclusiv tehnologică, pe plan intern. PSD propune și Programul “Produse proaspete în fiecare casă” care să ofere soluții prin care produsele agroalimentare românești să ajungă din ferme și exploatații agricole pe masa fiecărui român. În plus trebuie susținute Programele de sprijin pentru toți producătorii agricoli români, în vederea creșterii producției și furnizării unor bunuri agricole de calitate, la prețuri mici. Nu în ultimul rând, trebuie demarate rapid Programele de sprijin prioritar în industria de medicamente, de echipamente medicale, chimică, alimentară si altele, pe lângă clusterele de competitivitate pe care le avem acum în industria auto și piese, IT si energie.

Digitalizarea marilor sisteme publice. Economia și societatea umană a anului 2020 se află la granița unei noi revoluții fundamentale din perspectiva digitalizării. Prin programele propuse de PSD, se are în vedere stimularea inovației în mod activ, stimularea dezvoltării de proprietate intelectuală cu mare valoare adăugată și dezvoltarea unei administrații pro-active, capabile să răspundă noilor așteptări ale cetățenilor și ale mediului de afaceri românesc. În acest sens, trebuie demarate, și în România, eforturile pentru crearea Societății 5.0 - „societatea super-inteligentă”, o societate a viitorului. Digitalizarea reprezintă una dintre prioritățile esențiale și la nivelul Uniunii Europene, iar pandemia COVID-19 a accentuat atât necesitatea dezvoltării unor sectoare precum e-sănătate, e-guvernare, e-educație, cât și importanța competențelor și abilităților digitale ale populației. Programul de guvernare structurat pe cei 6 piloni de mai sus va fi prezentat în detaliu imediat după înlăturarea Guvernului Orban 2 și începerea discuțiilor parlamentare pentru formarea unui guvern de tranziție. Programul are ca principale obiective pe termen scurt protejarea puterii de cumpărare a românilor și relansarea economiei românești. Este un program care acoperă golul lăsat de promisiunile neonorate și jaful PNL și care conține peste 60 de măsuri eficiente ce vor fi puse la dispoziția viitorului guvern, indiferent de componența și de conducerea acestuia.

Textul complet este aici.