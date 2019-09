Propusa comisar pentru Transporturi, Rovana Plumb va fi audiata in comisia de specialitate a Parlamentului European

Rovana Plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rovana Plumb, propusa comisar european pentru Transporturi ,careia, ca si altor nominalizati pentru noua Comisie europeana, Comisia juridica din PE i-a cerut explicatii suplimentare privind declaratia de avere, va fi audiata in 2 octombrie la ora 10 in comisia de specialitate a Parlamentului European. SCRISOARE a Ursulei von der Leyen catre Rovana Plumb. Care sunt asteptarile Conferinta presedintilor si liderii grupurilor politice din Parlamentul European au stabilit joi calendarul audierilor comisarilor desemnati. Audierile vor incepe in 30 septembrie si vor dura pana in 8 octombrie. Dupa audieri, Conferinta presedintilor va avea un schimb de opinii cu cei trei vicepresedinti executivi. In 15 octombrie ...