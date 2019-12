Prorectorul de la Spiru Haret și alte cinci persoane au fost reținute. Procurorii au o lista lunga de acuzații

Prorectorul Universității „Spiru Haret” și alte șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT. Procurorii DIICOT vorbesc despre o fraudare de proporții a examenelor în cadrul Universității Spiru Haret și au audiat aproape 100 de persoane. „În urma audierilor, pentru șase persoane s-a dispus masura reținerii pentru 24 de ore. Acestea urmează să fie prezentate The post Prorectorul de la Spiru Haret și alte cinci persoane au fost reținute. Procurorii au o listă lungă de acuzații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.