Prorectorul Universitatii din Suceava o sprijina pe sefa de promotie care a ramas fara diploma de BAC: Voi plati personal taxa de studii pentru Alexandra

Prorectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, Mihai Dimian, a anuntat ca-i va plati taxa de studii sefei de promotie de la Moldovita, care a fost eliminata din bacalaureat pentru ca si-a lasat colegii sa se inspire din lucrarile ei. Acesta si-a motivat decizia prin faptul ca in scoala a trecut prin momente similare inc are colegii copiau temele de la el.