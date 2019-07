PRoTECT – proiectul in care Politia Romana colaboreaza cu parteneri europeni, in scopul intaririi sigurantei publice

La nivelul Poliției Române se află în implementare proiectul PRoTECT (Public Resilience using TEchnology to Counter Terrorism) - o inițiativă a ENLETS - Rețeaua europeană de servicii tehnologice de aplicare a legii, care își propune să întărească cooperarea autorităților locale și agențiilor de aplicare a legii europene, în eforturile pentru siguranța publică.Proiectul, finanțat de Comisia Europeană prin Fondul pentru Securitate Internă (ISF), parcurge mai multe etape, de la evaluarea vulnerabilităților și amenințărilor de tip atac terorist ce se pot petrece în spațiile publice a 5 orașe pilot din Uniunea Europeană, partenere în cadrul proiectului, stabilirea necesarului tehnic, centralizarea bunelor practici, până la primirea ofertelor din partea furnizorilor de tehnologii.O altă etapă vizează întocmirea mai multor scenarii, pe baza cărora se vor realiza exerciții și demonstrații utilizând tehnologiile selectate, iar în final va fi realizat un ghid pentru planificarea, organizarea și executarea altor exerciții de acest fel pentru protecția obiectivelor vulnerabile identificate.La data de 17 iulie 2019, a avut loc primul Seminar organizat în cadrul proiectului. Specialiștii Poliției Române din cadrul Unității Centrale de Analiză a Informațiilor și Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, împreună cu cei din statele și organizațiile europene în domeniul aplicării legii, securității și terorismului, au discutat concluziile desprinse din studiul de vulnerabilitate, realizat în prima etapă a proiectului, ce vor stau la baza implementării etapelor următoare.Poliția Română ia parte la consorțiul de proiect, alături de alte instituții de aplicare a legii și de cercetare și autorități publice locale din 5 orașe ale UE (prin intermediul rețelelor ENLETS și EFUS – Forumul European pentru Securitate Urbană): Institutul Olandez pentru Tehnologie - DITSS Olanda – coordonator proiect, Ministerul de Interne din Spania, Organizația Olandeză pentru Cercetare Științifică Aplicată – TNO, Academia de Științe a Datelor Jheronimus – JADS, Forumul European pentru Securitate Urbană – EFUS, Centrul de Studii de Securitate din Grecia KEMEA, Centrul Lituanian de Excelență pentru Formare, Cercetare și Educație in domeniul Criminalității Informatice - L3CE.Cele 5 orașe pilot, partenere în cadrul proiectului, sunt localitățile Brașov, Eindhoven (Olanda), Malaga (Spania), Vilnius (Lituania) și Larisa (Grecia).